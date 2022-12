Vinci : vente d'un immeuble à la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel annonce l'acquisition auprès de VINCI Immobilier d'un ensemble immobilier mixte et réversible de 3 900 m² situé au coeur de la Part-Dieu à Lyon (69), dans le cadre d'une Vente en L'Etat Futur d'Achèvement (VEFA).Baptisé 'Manufacture' ce programme proposera 2 000 m² de bureaux réversibles en logements, 1 300 m² de surface habitable répartis en 19 appartements et 600 m² de commerces en rez-de-chaussée dont un restaurant.Conçu par le cabinet PietriArchitectes, l'immeuble vise des certifications ambitieuses, dont HQE Bâtiment Durable, niveau ' Excellent ', précise la Société de la Tour Eiffel.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.