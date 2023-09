Vinci Partners Investments Ltd est une société de gestion d'investissements basée au Brésil. La société est engagée dans la gestion d'actifs et de patrimoine, offrant une gamme de produits et de solutions d'investissement à travers différentes stratégies, telles que les actions privées et publiques, l'immobilier, le crédit, les infrastructures et les fonds spéculatifs, entre autres. En outre, l'entreprise fournit des services de conseil financier, principalement axés sur les services liés aux offres publiques de pré-initiation (pre-IPO) et aux fusions et acquisitions (M&A) pour les entreprises du marché intermédiaire.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds