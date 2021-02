Vinci : Oddo remonte son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Vinci avec un objectif de cours rehaussé de 93 à 98 euros, ajustant ses estimations afin de prendre en compte l'excellente performance 2020 (notamment sur la dette).



S'il ajuste légèrement ses estimations sur les concessions pour intégrer des perspectives encore un peu dégradées, le bureau d'études relève celles sur le contracting, se disant 'très confiant sur la dynamique des activités de Vinci, à l'exception de Vinci Airports'.



Oddo BHF s'estime convaincu que dès que les contraintes sanitaires seront levées, son trafic autoroutier reviendra sur des niveaux proches de 2019. 'Avec un rendement FCF 2021 de 7% (et 7,9% en 2022), la valorisation reste très attractive', poursuit-il.



