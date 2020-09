Vinci : activité encourageante, Oddo recommande l'achat

25/09/2020 | 10:03

L'équipe Relations Investisseurs de Vinci a confirmé à Oddo un retour de l'activité proche des niveaux d'avant crise. Après un trafic en baisse de 33% au S1 et de -2% en juillet, le groupe Vinci table sur un trafic en baisse de 15 à 20% sur l'année soit une évolution entre 0 et -9% au 2ème semestre 2020 (Oddo BHF : -2,8%).



Oddo confirme sa recommandation achat avec un objectif de cours de 93 euros. A l'exception des incertitudes sur les Aéroports (17% de l'EBITDA 2019), l'investment case reste intact : forte génération de cash, perspectives de croissance interne et externe, retour pour l'actionnaire, track-record...



Le groupe pourrait également profiter du plan de relance annoncé en France et en Europe, voire aux USA.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.