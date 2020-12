Ile-de-France: ouverture d'une gare routière multimodale près de l'A10

PARIS (awp/afp) - Vinci Autoroutes va ouvrir lundi en bordure de l'autoroute A10 à Longvilliers (Yvelines) un "parc multimodal" doté d'un parking et d'une gare routière d'où des autocars permettront de rejoindre l'agglomération parisienne.

Situé juste à la sortie "Dourdan" de l'autoroute, à 40 km environ au sud-ouest de Paris, le nouvel équipement comprendra notamment un parking de 255 places, un abri pour garer son vélo (et des casiers pour les casques) et une gare routière avec salle d'attente chauffée, espace de travail, étal pour des agriculteurs locaux et bibliothèque solidaire.

Les voyageurs pourront laisser leur voiture ou leur vélo pour emprunter notamment les cars express menant aux gares RER de Massy-Palaiseau et Orsay (Essonne), qui disposent de voies réservées sur l'autoroute sur une partie du trajet.

Le "parc multimodal" a coûté 6 millions d'euros, a précisé Vinci Autoroutes dans un communiqué.

