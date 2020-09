VINCI Highways : Belen Marcos nommée présidente

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Belen Marcos est nommée présidente de Vinci Highways, filiale de VINCI Concessions dédiée à la mobilité routière, et directrice générale adjointe de Vinci Concessions. Elle rejoint, à ce titre, le comité de direction de Vinci Concessions, sous l’autorité de Nicolas Notebaert, directeur général de Vinci Concessions.Le groupe précise qu'outre la supervision du réseau de Vinci Highways, qui couvre plus de 3 500 km d'autoroutes dans 14 pays, elle aura pour mission de poursuivre le développement de cette entité.Diplômée de l'Université Polytechnique de Valence (ingénieure de Caminos, Canales y Puertos), et titulaire d'un troisième cycle d'infrastructures de transport à l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Belen Marcos a réalisé l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Ferrovial. Elle occupait dernièrement la présidence de Cintra aux États-Unis.