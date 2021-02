VINCI : Immobilier acquiert la galerie commerciale « Les Passages Mériadeck » à Bordeaux

Vinci Immobilier a annoncé mercredi soir l’acquisition, auprès de la foncière néerlandaise Wereldhave, de la galerie commerciale "Les Passages Mériadeck" située entre la rue du château d’eau et la rue Saint-Sernin au centre-ville de Bordeaux. Le projet de VINCI Immobilier consiste à réhabiliter cette galerie pour offrir 7 500 mètres carrés de commerces de moyenne surface indépendants, répartis sur deux niveaux. Chaque commerce aura un accès direct et indépendant depuis la rue, et un parc de loisirs de 3 000 mètres carrés sera installé au R-1.



Pendant les travaux de restauration, une attention particulière sera apportée aux commerces déjà en exploitation. Le passage couvert qui desservait les espaces vacants sera réaménagé pour accueillir un ou deux nouveaux commerces, pour une surface totale de 2 000 mètres carrés.



"Les Passages Mériadeck" s'intègre dans un ensemble immobilier composé de logements, d'une résidence hôtelière et bénéficie des