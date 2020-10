VINCI : réalisera un complexe de recyclage dans le nord de Londres

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vinci Construction, au travers de sa filiale britannique Taylor Woodrow, a annoncé avoir signé avec la North London Waste Authority (NLWA), le contrat pour la construction d’un centre de recyclage. Celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un programme de valorisation des déchets, le North London Heat and Power Project (NLHPP).La construction débutera fin janvier 2021, après une phase " Early Contractor Involvement " dédiée à la conception et aux travaux préliminaires. D'un montant de 78,9 millions de livres sterling (87,4 millions d'euros), les travaux s'achèveront en octobre 2022.L'objectif de la NLWA est d'atteindre un taux de recyclage des déchets ménagers de 50 % et de contribuer à la lutte contre l'urgence climatique, en déviant jusqu'à 700 000 tonnes de déchets non recyclables des sites d'enfouissement.Le programme NLHPP devrait permettre d'économiser l'équivalent de 215 000 tonnes de CO2 émises chaque année, dans une zone qui compte environ 2 millions d'habitants.