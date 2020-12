VINCI : remporte un contrat de 70 millions d'euros en Australie

Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, construira un nouveau pont d’une longueur de 349 mètres sur la Kings Highway, au-dessus de la rivière Clyde (Nouvelle-Galles du Sud). Les travaux, d’un montant de 114 millions de dollars australiens (70 millions d'euros), comprennent la démolition du pont actuel et la réalisation du nouveau pont et des culées. Ils prévoient également l’amélioration de l’accès, l’élargissement des voies et des accotements, la mise en place de barrières de sécurité et l’aménagement des rives.



De plus, le projet prévoit des mesures de surveillance de l'érosion, des sédiments, de la biodiversité, ainsi que le transfert de plantes marines afin de protéger les milieux naturels.



Le nouveau pont améliorera la sécurité et la fiabilité des trajets sur la Kings Highway.