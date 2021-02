VINCI : résultats 2020 marqués par la pandémie

Le chiffre d'affaires de Vinci s'est élevé à 43,2 milliards d'euros en 2020, en baisse de 10% à structure réelle par rapport à 2019. La baisse du chiffre d'affaires a été plus prononcée en France (-12,9 %) qu'à l'international (-6,5 %). La part du chiffre d'affaires réalisé hors France progresse ainsi à 47 % (45 % en 2019). A structure comparable, la baisse du chiffre d‘affaires ressort à -11,1 %.



L'Ebitda s'élève à 5,9 milliards d'euros (8,5 milliards d'euros en 2019). Il représente 13,7 % du chiffre d'affaires, contre 17,7 % en 2019.



Le résultat opérationnel sur activité (ROPA) ressort à 2,9 milliards d'euros (5,7 milliards d'euros en 2019). Il représente 6,6 % du chiffre d'affaires (11,9 % en 2019).



Le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 1,2 milliard d'euros (3,3 milliards d'euros en 2019), soit un résultat net par action de 2,20 euros (5,82 euros en 2019).



Vinci va proposer une dividende au titre de l'exercice 2020 de 2,04 euros par action (stable par rapport au dividende de l'exercice 2019, dont 1,25 euro a été payé en 2020).



Pour 2021, le groupe s'attend à une progression de l'activité et des résultats du contracting.



En revanche, la trajectoire des concessions (Vinci Autoroutes ; Vinci Airports) reste dépendante de l'évolution de la pandémie et des mesures restrictives pouvant en découler.