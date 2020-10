VINCI : signe un accord pour le contrat de PPP d'une autoroute au Kenya

1 octobre 2020 - 08:30 - Nouveaux contrats - Kenya

· Premier partenariat public-privé (PPP) de VINCI Concessions en Afrique

· Un projet d'environ 1,3 milliard d'euros dans le cadre d'un PPP sur 30 ans

· Travaux réalisés par VINCI Construction, exploitation et maintenance par VINCI Highways

· Une infrastructure stratégique pour le développement économique du Kenya

La République du Kenya, par l'intermédiaire de son Unité de Partenariat Public-Privé et de l'Autorité nationale des Autoroutes du Kenya (KeNHA), a signé un accord avec la société Rift Valley Highway, filiale de VINCI Highways (mandataire), VINCI Concessions, et Meridiam SAS, pour le développement du projet d'autoroute Nairobi - Nakuru - Mau Summit. La signature a eu lieu à Paris le 30 septembre 2020 en présence d'Emmanuel Macron, président de la République française, et de Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya.

L'accord entrera en vigueur après la conduite d'une évaluation d'impact environnemental et social, conformément aux normes les plus élevées de la Banque mondiale. Le closing financier du projet devrait intervenir d'ici fin 2021.

D'un montant d'environ 1,3 milliard d'euros, le projet consiste à transformer la route principale existante en une autoroute à 2x2 voies, sur 175 kilomètres. Dans le cadre d'un PPP en « availability payment » *, Rift Valley Highway assurera la conception, le financement, les travaux d'élargissement et de rénovation, l'exploitation et la maintenance de la nouvelle autoroute pendant 30 ans.

Les travaux de construction, d'une durée de 42 mois, seront réalisés par un groupement d'entreprises composé de filiales de VINCI Construction : Sogea-Satom, présente de longue date au Kenya, et VINCI Construction Terrassement, spécialisée dans les grands projets d'infrastructures. VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, mettra son expérience technique et opérationnelle au service de nouveaux modèles de gestion du trafic, déploiera des équipements et des plans de maintenance de pointe et offrira des programmes de formation aux collaborateurs locaux.

Dans l'une des économies d'Afrique subsaharienne les plus dynamiques, ce projet améliorera la sécurité routière, et réduira les temps de trajet sur un axe stratégique reliant la capitale Nairobi et les villes de Nakuru et Mau Summit. Traversant la vallée du Rift, l'autoroute servira également de porte d'entrée pour le développement touristique de la région.

Il s'agit du premier PPP remporté par VINCI Concessions en Afrique.

* Sans risque trafic. La rémunération de Rift Valley Highway sera basée sur des critères de qualité et de disponibilité de l'infrastructure.

À propos de VINCI Highways

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, est un leader mondial des concessions, opérations et services de mobilité routière. Grâce à son modèle intégré, VINCI Highways conçoit, finance, construit et opère des autoroutes, des réseaux routiers urbains, des ponts, des tunnels et des services de péages dans 14 pays. Le réseau de VINCI Highways couvre 3 700 km et ses 5 500 employés mettent à profit leur savoir-faire pour garantir les meilleurs standards de performance et de sécurité et offrir une expérience positive aux automobilistes.

À propos de VINCI Concessions

VINCI Concessions est un acteur international des concessions d'infrastructures de transport, engagé pour une croissance durable et partagée avec les territoires et les communautés. Nous concrétisons avec succès le potentiel du partenariat public-privé dans 21 pays, grâce au modèle intégré concessionnaire-constructeur du groupe VINCI et à notre expertise en conception, financement, maîtrise d'ouvrage et exploitation-maintenance d'infrastructures. Nos équipes sont engagées sur le terrain pour rendre la mobilité toujours plus durable, conviviale et innovante. VINCI Concessions réunit VINCI Airports, premier opérateur privé mondial de la gestion aéroportuaire, VINCI Highways, leader de la mobilité routière avec 3 700 km gérés et VINCI Railways, pionner de la concession ferroviaire.

À propos de VINCI Construction

Acteur mondial et leader européen, VINCI Construction est présent sur cinq continents, avec plus de 72 000 collaborateurs et 830 entreprises, pour un chiffre d'affaires de 14,9 milliards d'euros en 2019. Structurée selon un modèle intégré, l'entreprise peut intervenir sur l'ensemble du cycle de vie d'un ouvrage (financement, conception, construction, maintenance) dans huit domaines d'activités : bâtiments, ouvrages fonctionnels, infrastructures de transport, infrastructures hydrauliques, énergies, environnement, pétrole et gaz, et mines.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant plus de 222 000 collaborateurs dans près de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.