Rueil-Malmaison, le 13 octobre 2020

VINCI Airports – trafic au 30 septembre 2020

Trafic passagers en baisse de 68 % à fin septembre 2020

Légère inflexion de tendance au 3 e trimestre (-79 %, après -96 % au 2 e trimestre), grâce au tourisme et aux voyages familiaux pendant la période estivale

Septembre pénalisé par la remise en place de mesures de restrictions et par un trafic affaires atone

La réouverture progressive des frontières, depuis le 15 juin dans l’espace Schengen, et l’assouplissement des restrictions de déplacement dans de nombreux pays ont permis le redémarrage progressif du trafic passagers au cours de la période estivale. Celle-ci a essentiellement profité aux plateformes exposées aux voyages touristiques, familiaux et domestiques en juillet et en août. Cette inflexion a été stoppée en septembre par les nouvelles mesures de restrictions, mises en place face au retour de l’épidémie. Le trafic du segment affaires reste, à ce stade, très faible.

Le trafic passagers au 3e trimestre 2020 affiche ainsi un recul de 79,1 % par rapport au 3e trimestre 2019, avec un total de 15 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports du réseau VINCI Airports1. En cumul depuis le début de l’année, il recule de 67,9 % par rapport à la période comparable de 2019.



L’ensemble des aéroports du réseau s’est conformé aux recommandations sanitaires des instances internationales, dans le cadre du programme « Protecting Each Other ». Bureau Veritas a validé les mesures déployées par les aéroports du réseau en France, au Royaume‐Uni et au Portugal. De plus, VINCI Airports a lancé, début octobre à Lyon Saint-Exupéry, l’innovation Mona. Ce nouveau service de voyage biométrique permet, pour la première fois dans le monde, un parcours 100 % autonome et sans contact pour les passagers.

Au Portugal , le trafic passagers a reculé de 71,8 % au 3 e trimestre. La levée des restrictions d’entrée sur le territoire avant la saison estivale a permis une certaine reprise du trafic touristique et VFR (Visiting Friends and Relatives), en provenance d’autres pays européens tels que la France, l’Allemagne, la Suisse ou la Belgique. En revanche, les aéroports portugais ont été pénalisés par l’absence de passagers britanniques, le Portugal n’ayant intégré la « Travel Corridor List » britannique que pendant quelques jours de fin août à début septembre. Sur l’ensemble du trimestre, le trafic à Porto et à Faro a été plus résilient qu’à Lisbonne. L’aéroport de la capitale a, en effet, pâti de la réduction de la demande long courrier, conduisant la compagnie nationale TAP à ajuster ses capacités.



, le trafic passagers a reculé de 71,8 % au 3 trimestre. La levée des restrictions d’entrée sur le territoire avant la saison estivale a permis une certaine reprise du trafic touristique et VFR (Visiting Friends and Relatives), en provenance d’autres pays européens tels que la France, l’Allemagne, la Suisse ou la Belgique. En revanche, les aéroports portugais ont été pénalisés par l’absence de passagers britanniques, le Portugal n’ayant intégré la « Travel Corridor List » britannique que pendant quelques jours de fin août à début septembre. Sur l’ensemble du trimestre, le trafic à Porto et à Faro a été plus résilient qu’à Lisbonne. L’aéroport de la capitale a, en effet, pâti de la réduction de la demande long courrier, conduisant la compagnie nationale TAP à ajuster ses capacités. Au Royaume-Uni , le trafic passagers des aéroports de Londres-Gatwick et de Belfast International a affiché une baisse de respectivement 86,4 % et 73,4 % au 3 e trimestre 2020. Dans ces deux aéroports, le trafic a été pénalisé par les mesures de restrictions de circulation telles que le recours à la quarantaine sur le territoire britannique selon les pays d’origine et par des changements fréquents de politique qui ont altéré la confiance des passagers. L’aéroport de Belfast a toutefois bénéficié, en juillet et en août, de son exposition au trafic domestique. À Londres-Gatwick, l’établissement d’une nouvelle base de la compagnie Wizz Air permettra de proposer, à partir d’octobre 2020, 450 000 sièges par an sur de nouvelles lignes au départ de l’aéroport.

, le trafic passagers des aéroports de Londres-Gatwick et de Belfast International a affiché une baisse de respectivement 86,4 % et 73,4 % au 3 trimestre 2020. Dans ces deux aéroports, le trafic a été pénalisé par les mesures de restrictions de circulation telles que le recours à la quarantaine sur le territoire britannique selon les pays d’origine et par des changements fréquents de politique qui ont altéré la confiance des passagers. L’aéroport de Belfast a toutefois bénéficié, en juillet et en août, de son exposition au trafic domestique. À Londres-Gatwick, l’établissement d’une nouvelle base de la compagnie Wizz Air permettra de proposer, à partir d’octobre 2020, 450 000 sièges par an sur de nouvelles lignes au départ de l’aéroport. Au Japon , le trafic passagers des trois aéroports du Kansai a reculé de 80,6 % au 3 e trimestre. Suite à la levée le 19 juin des restrictions de déplacement au sein du pays, les vols intérieurs ont amorcé une reprise. Concernant l’international, les autorités japonaises ont maintenu des mesures limitant drastiquement l’accès au territoire national, dont une quatorzaine pour tous les passagers à l’arrivée. L’aéroport domestique d’Osaka-Itami a ainsi vu son trafic baisser au 3 e trimestre de 63,4 % (-33,5 % pour les mouvements d’avions), tandis que le trafic passagers de l’aéroport international KIX reculait de 91,5 %.



, le trafic passagers des trois aéroports du Kansai a reculé de 80,6 % au 3 trimestre. Suite à la levée le 19 juin des restrictions de déplacement au sein du pays, les vols intérieurs ont amorcé une reprise. Concernant l’international, les autorités japonaises ont maintenu des mesures limitant drastiquement l’accès au territoire national, dont une quatorzaine pour tous les passagers à l’arrivée. L’aéroport domestique d’Osaka-Itami a ainsi vu son trafic baisser au 3 trimestre de 63,4 % (-33,5 % pour les mouvements d’avions), tandis que le trafic passagers de l’aéroport international KIX reculait de 91,5 %. Au Chili , les frontières sont fermées depuis le 18 mars et des mesures locales de confinement et de restriction des déplacements ont été instaurées au cours du 3 e trimestre. En particulier, la capitale a été confinée jusqu’au 17 août. Ces mesures ont très fortement pénalisé le trafic passagers de l’aéroport de Santiago (-92,1 % au 3 e trimestre).



, les frontières sont fermées depuis le 18 mars et des mesures locales de confinement et de restriction des déplacements ont été instaurées au cours du 3 trimestre. En particulier, la capitale a été confinée jusqu’au 17 août. Ces mesures ont très fortement pénalisé le trafic passagers de l’aéroport de Santiago (-92,1 % au 3 trimestre). En France , le trafic au 3 e trimestre s’est établi à -68,0 %, grâce aux vols intérieurs et touristiques pendant la saison estivale. Les trafics du mois d’août à Toulon (-35 % par rapport à août 2019), Rennes (-50 %) et Nantes (-58 %) illustrent cette dynamique, toutefois ralentie en septembre.



, le trafic au 3 trimestre s’est établi à -68,0 %, grâce aux vols intérieurs et touristiques pendant la saison estivale. Les trafics du mois d’août à Toulon (-35 % par rapport à août 2019), Rennes (-50 %) et Nantes (-58 %) illustrent cette dynamique, toutefois ralentie en septembre. Au Cambodge , les conditions très strictes d’entrée sur le territoire ainsi que les fortes limitations du trafic international à partir de la Chine ont empêché toute reprise significative du trafic passagers, lequel s’est contracté de 96,2 % au 3 e trimestre.



, les conditions très strictes d’entrée sur le territoire ainsi que les fortes limitations du trafic international à partir de la Chine ont empêché toute reprise significative du trafic passagers, lequel s’est contracté de 96,2 % au 3 trimestre. Aux États-Unis , l’aéroport d’Orlando-Sanford a bénéficié du dynamisme relatif du marché intérieur américain et de la résilience de la compagnie Allegiant. Le recul du trafic passagers a été de 62,0 % au 3 e trimestre.



, l’aéroport d’Orlando-Sanford a bénéficié du dynamisme relatif du marché intérieur américain et de la résilience de la compagnie Allegiant. Le recul du trafic passagers a été de 62,0 % au 3 trimestre. Au Brésil , le trafic passagers de l’aéroport de Salvador s’est contracté de 75,2 % au 3 e trimestre. Il convient toutefois de noter l’augmentation graduelle du trafic au cours du trimestre, soutenue par l’établissement d’une nouvelle base de la compagnie GOL en juillet. Celle-ci a annoncé l’ouverture de 48 lignes hebdomadaires vers six nouvelles destinations domestiques. L’amélioration de la tendance en septembre (-64,6 % par rapport à septembre 2019 contre -75,5 % en août), couplée à un taux de remplissage satisfaisant (de plus de 80 %), laisse entrevoir une poursuite de la reprise sur cette plateforme.



, le trafic passagers de l’aéroport de Salvador s’est contracté de 75,2 % au 3 trimestre. Il convient toutefois de noter l’augmentation graduelle du trafic au cours du trimestre, soutenue par l’établissement d’une nouvelle base de la compagnie GOL en juillet. Celle-ci a annoncé l’ouverture de 48 lignes hebdomadaires vers six nouvelles destinations domestiques. L’amélioration de la tendance en septembre (-64,6 % par rapport à septembre 2019 contre -75,5 % en août), couplée à un taux de remplissage satisfaisant (de plus de 80 %), laisse entrevoir une poursuite de la reprise sur cette plateforme. En Serbie , la réouverture des frontières fin mai a contribué à la reprise régulière du trafic. Signal encourageant, une amélioration, mois après mois, a été constatée (de -84,1 % en juillet à -69,7 % en septembre). Sur l’ensemble du trimestre, le trafic passagers de l’aéroport de Belgrade a reculé de 77,7 %.



, la réouverture des frontières fin mai a contribué à la reprise régulière du trafic. Signal encourageant, une amélioration, mois après mois, a été constatée (de -84,1 % en juillet à -69,7 % en septembre). Sur l’ensemble du trimestre, le trafic passagers de l’aéroport de Belgrade a reculé de 77,7 %. En République dominicaine , la réouverture des frontières le 1 er juillet s’est traduite par un rebond immédiat du trafic par rapport aux mois précédents, au travers de vols avec les Etats-Unis et l’Europe. Au global, le trafic a diminué de 70,4 % au 3 e trimestre, dont -64,8 % en septembre.



, la réouverture des frontières le 1 juillet s’est traduite par un rebond immédiat du trafic par rapport aux mois précédents, au travers de vols avec les Etats-Unis et l’Europe. Au global, le trafic a diminué de 70,4 % au 3 trimestre, dont -64,8 % en septembre. En Suède , le trafic au 3 e trimestre a chuté de 84,7 %. La compagnie aérienne Wizz Air a annoncé fin août l’ouverture de nouvelles lignes vers Cracovie, Riga et Vilnius.



, le trafic au 3 trimestre a chuté de 84,7 %. La compagnie aérienne Wizz Air a annoncé fin août l’ouverture de nouvelles lignes vers Cracovie, Riga et Vilnius. Au Costa Rica, le trafic au 3e trimestre est quasi-nul (-99,6 %), à cause de la fermeture totale des frontières du pays jusqu’au 1er août.





Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2020

I- Trafic passager par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2020 Var. T3 2020/T3 2019 (%) Cumul Sept 2020 Variation Fin Sept 2020/Fin Sept 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 2 124 -76,9% 7 775 -67,3% 15 146 -50,5% Porto (OPO) 100 1 396 -64,2% 3 682 -63,4% 6 735 -47,8% Faro (FAO) 100 1 034 -70,2% 1 832 -75,4% 3 404 -62,2% Madeire 100 302 -69,3% 927 -64,6% 1 679 -50,3% Açores 100 335 -62,1% 709 -64,1% 1 195 -51,1% TOTAL 5 192 -71,8% 14 926 -67,5% 28 159 -51,7% Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 1 915 -86,4% 9 460 -73,9% 19 755 -57,5% Belfast (BFS) 100 493 -73,4% 1 524 -69,3% 2 846 -55,7% TOTAL 2 408 -84,9% 10 984 -73,4% 22 601 -57,3% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 691 -91,5% 5 685 -76,6% 13 282 -58,3% Itami (ITM) 40 1 608 -63,4% 5 317 -56,8% 9 545 -42,3% Kobé (UKB) 40 322 -64,7% 1 136 -54,3% 2 013 -38,6% TOTAL 2 622 -80,6% 12 138 -68,9% 24 840 -51,9% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 488 -92,1% 6 876 -63,3% 12 793 -48,9% TOTAL 488 -92,1% 6 876 -63,3% 12 793 -48,9% France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron

(LYN) 31 953 -71,7% 3 021 -66,7% 5 709 -51,2% Nantes Atlantique (NTE) 85 803 -64,5% 1 956 -65,2% 3 556 -49,5% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 0 -89,7% 6 -56,4% 12 -39,5% Rennes Bretagne (RNS) 49 99 -59,8% 210 -68,4% 396 -54,4% Dinard Bretagne (DNR) 49 8 -80,0% 18 -78,6% 31 -69,7% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 2 +420,4% 206 -21,2% 252 -17,2% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 -29,6% 105 -42,7% 126 -39,2% Toulon Hyères (TLN) 100 94 -41,6% 166 -59,9% 259 -51,4% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 22 -80,7% 98 -70,1% 201 -53,3% TOTAL 1 982 -68,0% 5 787 -65,2% 10 542 -50,3%





En milliers de passagers Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2020 Var. T3 2020/T3 2019 (%) Cumul Sept 2020 Variation Fin Sept 2020/Fin Sept 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 90 -93,9% 1 233 -72,6% 2 766 -53,9% Siem Reap (REP) 70 1 -99,9% 618 -79,4% 1 541 -63,0% Sihanoukville (KOS) 70 15 -97,3% 204 -84,5% 567 -63,6% TOTAL 106 -96,2% 2 055 -76,7% 4 874 -58,4% Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 302 -62,0% 1 151 -54,0% 1 939 -40,0% Hollywood Burbank (BUR) MC* 378 -76,4% 1 601 -62,7% 3 219 -43,5% Atlantic City (ACY) MC* 60 -76,3% 360 -57,9% 639 -44,5% TOTAL 739 -72,1% 3 113 -59,3% 5 796 -42,5% Brésil Salvador (SSA) 100 476 -75,2% 2 621 -53,6% 4 752 -39,1% TOTAL 476 -75,2% 2 621 -53,6% 4 752 -39,1% Serbie Belgrade (BEG) 100 478 -77,7% 1 486 -68,7% 2 895 -51,5% TOTAL 478 -77,7% 1 486 -68,7% 2 895 -51,5% République Dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 383 -67,9% 1 412 -57,6% 2 600 -39,5% Puerto Plata (POP) 100 23 -84,7% 310 -55,5% 476 -45,7% Samana (AZS) 100 0 -99,5% 55 -60,5% 86 -50,2% La Isabela (JBQ) 100 9 -59,4% 29 -53,9% 51 -34,5% TOTAL 416 -70,4% 1 806 -57,3% 3 213 -40,8% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 106 -84,7% 464 -73,6% 986 -56,1% TOTAL 106 -84,7% 464 -73,6% 986 -56,1% Costa Rica Liberia (LIR) 45 1 -99,6% 429 -55,4% 691 -42,4% TOTAL 1 -99,6% 429 -55,4% 691 -42,4% *MC : Management Contract





Total VINCI Airports 15 013 -79,1% 62 683 -67,9% 122 142 -51,8%





II- Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2020 Var. T3 2020 /T3 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 22 520 -63,0% 121 103 -44,2% Porto (OPO) 100 13 194 -52,4% 56 336 -41,3% Faro (FAO) 100 11 204 -48,5% 28 170 -52,4% Madeire 100 3 636 -49,8% 15 265 -42,4% Açores 100 6 907 -31,0% 19 453 -34,3% TOTAL 57 497 -54,9% 240 427 -43,9% Royaume-Uni London Gatwick (LGW) 50 17 864 -77,9% 131 576 -53,2% Belfast (BFS) 100 4 955 -63,3% 26 893 -46,7% TOTAL 22 819 -75,8% 158 469 -52,3% Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 16 094 -69,9% 118 014 -42,7% Itami (ITM) 40 23 569 -33,5% 104 592 -24,7% Kobé (UKB) 40 6 419 -18,2% 27 724 -7,1% TOTAL 46 082 -52,4% 250 330 -33,2% Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 4 981 -87,4% 84 421 -47,5% TOTAL 4 981 -87,4% 84 421 -47,5% France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 12 796 -60,6% 67 407 -45,9% Nantes Atlantique (NTE) 85 7 417 -59,2% 33 219 -47,3% Saint-Nazaire Montoir (SNR) 85 97 -69,2% 1 099 -35,4% Rennes Bretagne (RNS) 49 1 346 -60,6% 6 311 -52,9% Dinard Bretagne (DNR) 49 459 -11,0% 877 -35,7% Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 211 +12,8% 3 370 -12,4% Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 471 +10,3% 5 555 -18,1% Toulon Hyères (TLN) 100 3 145 -43,4% 5 660 -54,3% Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 902 -58,3% 5 191 -45,6% TOTAL 26 844 -57,5% 128 689 -45,6%





Vols commerciaux Taux de détention de VINCI Airports (%) T3 2020 Var. T3 2020 /T3 2019 (%) 12 mois glissants Var. 12 mois (%) Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 2 183 -84,1% 30 875 -43,7% Siem Reap (REP) 70 127 -98,5% 17 379 -58,0% Sihanoukville (KOS) 70 236 -95,9% 7 278 -55,3% TOTAL 2 546 -90,9% 55 532 -50,6% Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 4 008 -30,0% 17 679 -26,4% Hollywood Burbank (BUR) MC* 28 302 -25,6% 113 300 -19,7% Atlantic City (ACY) MC* 1 086 -40,7% 5 606 -31,4% TOTAL 33 396 -26,8% 136 585 -21,2% Brésil Salvador (SSA) 100 8 944 -54,7% 54 933 -29,4% TOTAL 8 944 -54,7% 54 933 -29,4% Serbie Belgrade (BEG) 100 9 972 -55,5% 41 738 -39,0% TOTAL 9 972 -55,5% 41 738 -39,0% République Dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 5 373 -52,4% 28 417 -32,2% Puerto Plata (POP) 100 396 -66,0% 3 510 -44,6% Samana (AZS) 100 49 -81,6% 667 -50,1% La Isabela (JBQ) 100 1 346 -41,3% 6 410 -33,4% TOTAL 7 178 -52,4% 39 106 -34,2% Suède Stockholm Skavsta (NYO) 90 1 059 -74,1% 7 164 -48,8% TOTAL 1 059 -74,1% 7 164 -48,8% Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 82 -97,0% 7 628 -45,2% TOTAL 82 -97,0% 7 628 -45,2% *MC : Management Contract





Total VINCI Airports 221 400 -60,4% 1 205 022 -41,3%











1 Données à 100 % estimées au 13 octobre 2020. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine.

