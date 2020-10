Vinci : Construction remporte deux contrats en Australie pour un total de 200 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Vinci a annoncé lundi que Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, avait remporté deux contrats de rénovation autoroutière d'une valeur totale de 330 millions de dollars australiens (environ 200 millions d'euros).

Le premier contrat, d'un montant de 270 millions de dollars australiens (165 millions d'euros), concerne le troisième lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique entre Varsity Lakes et Tugun, proche de la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud.

Le second contrat, d'une valeur de 60 millions de dollars australiens (37 millions d'euros), porte sur la rénovation de la Barton Highway entre la capitale australienne, Canberra, et le canton de Murrumbateman. Il résulte d'une alliance entre Seymour Whyte pour la construction (94%) et la société SMEC pour le design (6%), a précisé le groupe dans un communiqué.

