Vinci : En Isère, une nouvelle centrale hydroélectrique alimentera 230 000 foyers

5 Novembre 2020 - Événements - France

La centrale hydroélectrique EDF de Romanche-Gavet, qui permettra d'augmenter de 40 % la production d'électricité dans la vallée de la Romanche, a été inaugurée vendredi 9 octobre 2020, au terme du plus grand chantier hydroélectrique de France, d'une durée totale de 10 ans.

Dodin Campenon Bernard (VINCI Construction), en groupement avec Spie Batignolles Génie Civil, a réalisé pour le compte d'EDF les travaux de génie civil comprenant le creusement de la galerie d'amenée de 9 200 m de longueur à l'aide de deux tunneliers, la construction d'une cheminée d'équilibre haute de 180 m, d'un puits blindé, d'une usine principale, d'une caverne pour les transformateurs ainsi que des ouvrages de dissipation et de rejet. Campenon Bernard Régions, mandataire, Cofex GTM Travaux spéciaux, VINCI Construction Maritime et Fluvial, Botte Fondations (toutes filiales de VINCI Construction France), VINCI Construction Terrassement et Allouard TP ont réalisé la dérivation provisoire de la rivière, le barrage et la prise d'eau. Equo Vivo (VINCI Construction Terrassement), en collaboration avec Tchassagene, Biotec, Zygene et Eco-Saule'ution, a mené la renaturation des berges de la Romanche sous le label Végétal Local et a réalisé avec Cardem (Eurovia) l'effacement et la renaturation des anciennes installations. Ce nouvel aménagement plus sûr et plus respectueux de l'environnement, construit à proximité de la route menant aux stations de l'Oisans, va remplacer six centrales et cinq anciens barrages. Les anciennes centrales seront démontées, à l'exception de celle des Vernes, classée monument historique.