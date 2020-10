Vinci : Energies acquiert la société canadienne Transelec Common

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé jeudi l'acquisition par Vinci Energies de la société québécoise Transelec Common, spécialisée dans les services aux infrastructures d'énergie et de télécommunications.

Affichant un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2019 (190 millions d'euros), Transelec Common emploie près de 2.000 collaborateurs.

La société intervient sur les lignes aériennes et souterraines, dans les postes et les centrales hydroélectriques. Elle intervient également dans la conception et la construction de fermes éoliennes et solaires, ainsi que dans le domaine des réseaux urbains, en particulier l'éclairage public, la signalisation et la gestion de trafic.

"Après l'achat en mars 2018 de la société PrimeLine aux Etats-Unis, cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement des activités de Vinci Energies en Amérique du Nord", a souligné le groupe français dans un communiqué.

