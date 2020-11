Vinci : Eurovia remporte deux contrats de travaux ferroviaires auprès de la Deutsche Bahn en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

5 novembre 2020 - 17:45 - Nouveaux contrats - Allemagne

THG, filiale allemande d'ETF (Eurovia), a remporté deux contrats de travaux ferroviaires auprès de la Deutsche Bahn représentant un montant total de 67 millions d'euros.

Le premier contrat concerne le réaménagement de la gare de Bonn Beuel. Les travaux, qui débuteront au premier trimestre 2021 et s'achèveront en 2023, consistent à renouveler deux voies, rénover les quais, construire deux passages piétons souterrains, réaliser des accès pour personnes à mobilité réduite et installer des murs anti-bruit.

Le deuxième contrat concerne le renouvellement de huit kilomètres de voies et la création de 3,3 kilomètres de nouvelles voies sur la ligne reliant Leverkusen-Rheindorf à Langenfeld-Berghausen. Ces travaux permettront de porter la vitesse des trains à 160 km/h. Le contrat prévoit également l'installation de plus de 8 000 m2 d'écrans acoustiques.

