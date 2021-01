Vinci : Le trafic de passagers de Vinci Airports a chuté de 76,6% au quatrième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a annoncé mardi que le trafic de passagers de sa filiale aéroportuaire Vinci Airports avait chuté de 76,6% sur un an au quatrième trimestre, avec un total de 13,9 millions de passagers accueillis dans les 45 aéroports du réseau.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le trafic passagers du réseau Vinci Airports a reculé de 70%, avec un total de 76,6 millions de passagers accueillis, contre 255 millions en 2019.

"Cette situation résulte des fortes restrictions de déplacement mises en place à l'échelle mondiale, afin de lutter contre la propagation de la Covid-19", a commenté le groupe dans un communiqué. "Les aéroports du réseau basés en Europe et en Asie, où les mesures restrictives ont été les plus sévères, ont vu leur trafic baisser plus fortement que les aéroports basés sur le continent américain", a précisé l'entreprise.

"Les aéroports de Salvador au Brésil, de Sanford Orlando aux États-Unis, et de Itami et Kobé au Japon ont bénéficié d'une certaine reprise du trafic domestique depuis l'été", a par ailleurs indiqué Vinci. A l'inverse, "en Europe, le redémarrage progressif du trafic initié en juin a été interrompu par les nouvelles restrictions mises en place à l'automne", a expliqué le groupe.

January 14, 2021