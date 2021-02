Vinci : Xavier Luscan nommé directeur des assurances de VINCI

Rueil-Malmaison, le 9 février 2021

Xavier Luscan nommé directeur des assurances de VINCI

À compter du 8 février 2021, Xavier Luscan est nommé directeur des assurances de VINCI, sous l’autorité de Christian Labeyrie, directeur général adjoint et directeur financier du Groupe.

Ingénieur de formation, Xavier Luscan a fait l’essentiel de sa carrière chez AXA Corporate Solutions (devenu AXA XL en 2019) dans différents domaines des risques d’entreprise : responsabilité environnementale, responsabilité des mandataires sociaux, dommages aux biens, assurance construction, à Paris, puis à Londres et Dubaï.

De retour à Paris en 2013, il a été nommé, en juillet 2019, directeur de la souscription Construction d’AXA XL en France, fonction qu’il exerçait jusqu’au 31 décembre 2020.

Xavier Luscan succède à Jean-Yves Rispe, dans la perspective du prochain départ en retraite de

celui-ci.

