Vinci : acquisition de EWE Offshore en Allemagne

Vinci annonce l'acquisition de EWE Offshore Service & Solutions GmbH, spécialiste des parcs éoliens offshore.



L'entreprise, basée à Oldenburg (Allemagne), compte 160 salariés spécialisés dans le développement de projets ainsi que dans l'exploitation et la maintenance d'installations offshore.



' À travers cette opération de croissance externe, nous investissons non seulement dans un marché en pleine croissance, mais surtout dans une production d'énergie neutre en CO2 et par conséquent dans plus de durabilité ', a déclaré Frank Westphal, gérant de Vinci Energies Deutschland Industry & Infrastructure GmbH.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.