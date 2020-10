Vinci : acquisition de Transelec Common au Canada

01/10/2020 | 18:00

Vinci Energies annonce l'acquisition de la société canadienne Transelec Common.



Cette société est le leader québécois des services aux infrastructures d'énergie et de télécommunication. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars canadiens en 2019 (190 ME).



La société s'est développée dans les années 2000 dans la construction et la maintenance des réseaux de télécommunication, dans le déploiement de la fibre optique et le raccordement de particuliers pour le compte des opérateurs.



L'entreprise intervient également dans la conception et la construction de fermes éoliennes et solaires, ainsi que dans le domaine des réseaux urbains avec en particulier l'éclairage public, la signalisation et la gestion de trafic.



