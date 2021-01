Vinci : acquisition intégrale d'Urbat Promotion

Vinci Immobilier annonce l'acquisition de 50,1% du capital d'Urbat Promotion, promoteur immobilier spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France, portant ainsi sa participation au capital de la société à 100%.



'L'acquisition d'Urbat Promotion permet à Vinci Immobilier, à travers un opérateur performant sur son territoire, de se doter d'une marque reconnue sur le segment des logements à prix accessibles', explique le groupe de BTP et de concessions.



'Les actionnaires cédants d'Urbat Promotion avaient souhaité adosser la société à un acteur majeur de la promotion immobilière en France, lequel entend conserver la marque afin de la pérenniser et de la développer', poursuit-il.



