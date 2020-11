Vinci : annonce l'acquisition stratégique de EWE OSS

Vinci Energies annonce l'acquisition de EWE Offshore Service & Solutions (EWE OSS), un spécialiste du développement, de l'exploitation et de la maintenance des installations offshore.



L'entreprise est basée à Oldenburg, en Allemagne, et dispose de deux implantations à Emden et à Borkum. En 2019, ses 160 salariés ont généré un chiffre d'affaires de 30 ME.



Pour Vinci Energies, cette acquisition permet d'étendre les services d'Omexom, sa marque dédiée à la transition énergétique, sur le marché des parcs éoliens offshore. Il est prévu de transformer l'entreprise en centre de compétences offshore de Vinci Energies.



L'ensemble des salariés ainsi que toutes les implantations d'EWE OSS seront repris, assure Vinci. EWE restera propriétaire des parcs éoliens offshore Alpha Ventus, Riffgat et TWBII.



Dans le cadre de l'intégration d'EWE OSS dans Vinci Energies Deutschland Industry & Infrastructure, l'entreprise changera de nom et s'appellera désormais 'Omexom Renewable Energies Offshore GmbH'. Elle deviendra la nouvelle division offshore de la Business Area Omexom Transformation.





