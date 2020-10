Vinci : confirme ses prévisions 2020 après un recul de 6,4% de son activité au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de concessions Vinci a confirmé mardi ses prévisions pour 2020 alors que son chiffre d'affaires a limité son recul au troisième trimestre, profitant du retour à la normale de l'activité dans la plupart des pôles.

Comme en juillet dernier, Vinci table sur des résultats "en baisse significative" sur l'ensemble de l'exercice 2020.

Par activités, Vinci continue d'anticiper pour cette année une baisse du trafic de Vinci Autoroutes de 15% à 20% et une chute "autour de" 65% pour celui de Vinci Airports, qui regroupe les aéroports du réseau du groupe. La société s'attend également à ce que le contracting, qui regroupe Vinci Energies, Vinci Construction et Eurovia, la filiale de construction de routes, connaisse une baisse de revenus situées dans une fourchette de 5% à 10% avec un recul de la marge opérationnelle de l'ordre de 150 à 200 points de base par rapport à 2019.

Au delà, le management de Vinci "reste confiant dans la capacité du groupe à rebondir en 2021, notamment sous l'effet des mesures de relance économique annoncées en France et dans de nombreux pays", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise s'est établi à 12,3 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 6,4% à structure réelle et de 6,7% à structure comparable par rapport à celui du troisième trimestre 2019. "Après un deuxième trimestre fortement pénalisé par les mesures de confinement prises en France et dans de nombreux pays, ces données marquent une nette amélioration de tendance et traduisent le retour à la normale de la plupart des exploitations de Vinci, en France et à l'international", a commenté la société.

Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient en moyenne un chiffre d'affaire de 11,85 milliards d'euros au troisième trimestre.

Le carnet de commandes du groupe s'établissait à 42,8 milliards d'euros à la fin septembre, contre 37,3 milliards d'euros un an auparavant, soit une hausse de 14,7%. Les prises de commandes de la branche contracting à fin septembre 2020 se sont élevées à 33,3 milliards d'euros, en progression de 4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'endettement financier net consolidé du groupe s'établissait à 20,8 milliards d'euros au 30 septembre, en baisse de 2,4 milliards d'euros sur 12 mois et de 0,8 milliard d'euros depuis le début de l'année. La liquidité a progressé à 18,5 milliards d'euros, contre 14,4 milliards d'euros à fin septembre 2019.

