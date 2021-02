Vinci : contrat pour la ligne 15 du Grand Paris Express

Vinci annonce s'être vu attribuer, par la Société du Grand Paris, les travaux d'aménagement de 17 ouvrages de service situés sur le tronçon sud-est de la ligne 15 du Grand Paris Express, contrat pour un montant de 65 millions d'euros.



Les travaux, prévus pour une durée de 59 mois, ont démarré en janvier 2021. Le contrat porte principalement sur le gros oeuvre, la métallerie/serrurerie, l'électricité, la plomberie, ainsi que le chauffage, la ventilation et la climatisation des ouvrages.



Par ailleurs, Vinci est engagé sur d'autres lots du Grand Paris Express, combinant savoir-faire et synergies de ses filiales pour les travaux souterrains, l'aménagement urbain, les travaux ferroviaires, les technologies de l'information, les datas et l'ingénierie électrique.



