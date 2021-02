Vinci : décroche avec Eiffage un record mondial

Eiffage Génie Civil et Chantiers Modernes Construction (filiale de Vinci Construction France) décrochent le record mondial du plus long coffrage glissant réalisé en une fois auprès du Guinness World Records.



Ce record a été obtenu dans le cadre du chantier de transformation du centre de traitement des déchets ménagers du Syctom à Ivry/Paris XIII.



La technique du coffrage glissant a permis aux équipes de construire la nouvelle fosse de réception et de stockage des ordures ménagères résiduelles de la future Unité de Valorisation Energétique en 19 jours seulement (du 18 février au 13 mars 2020).



