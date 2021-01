Vinci : deux nominations à des postes de direction

Vinci annonce les nominations de Thierry Mirville en tant que directeur financier du pôle Vinci Construction et de Christophe Ferrer comme directeur de la trésorerie et des financements de Vinci, à compter du 1er février.



Diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po Paris, Thierry Mirville était directeur financier adjoint de Vinci depuis 2018 en charge de la direction de la Trésorerie et des financements et de la direction Fiscale après avoir été directeur financier de Vinci Energies.



Christophe Ferrer aura quant à lui la charge de la direction de la Trésorerie et des financements et supervisera la direction Fiscale.



Diplômé d'HEC, Christophe Ferrer a débuté sa carrière à la direction des Relations investisseurs de Vinci. Il a ensuite été responsable financier de grands projets de Vinci Construction à l'international puis a eu la responsabilité des sujets internationaux à la direction de la Trésorerie et des financements de Vinci avant de rejoindre Eurovia où il était directeur financier du Royaume-Uni depuis 2018.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.