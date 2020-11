Vinci : et John Holland remportent un contrat à 900 mlns d'euros à Sydney

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vinci a annoncé mercredi avoir remporté en association avec John Holland un contrat autoroutier d'une valeur de 1,5 milliard de dollars australiens (environ 900 millions d'euros) à Sydney, en Australie.

Ce contrat prévoit la construction et la rénovation de 5 kilomètres de voies à proximité de l'aéroport de Sydney, ainsi que la réalisation d'un échangeur, de 19 ponts, d'un autopont reliant les terminaux de l'aéroport et de pistes cyclables et piétonnes.

Il a été obtenu par Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, dans le cadre d'un groupement à 50/50 avec l'entreprise de BTP australienne John Holland.

