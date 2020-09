Vinci : nouvelle présidente pour Vinci Highways

08/09/2020 | 09:50

Vinci annonce la nomination de Belen Marcos comme présidente de Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions dédiée à la mobilité routière, et directrice générale adjointe de Vinci Concessions, dont elle rejoint, à ce titre, le comité de direction.



Belen Marcos a réalisé l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Ferrovial et occupait dernièrement la présidence de Cintra aux États-Unis. Elle supervisera le réseau de Vinci Highways, qui couvre plus de 3.500 km d'autoroutes dans 14 pays.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.