Vinci : remporte deux contrats en Nouvelle-Zélande d'une valeur de 485 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de BTP et de concessions Vinci a annoncé mercredi que sa filiale Vinci Construction avait remporté deux nouveaux contrats pour la future ligne de train City Rail Link à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Le premier contrat prévoit la réalisation réaliser deux ouvrages d'art "sauts-de-mouton" et 2 kilomètres de voie nouvelle, tout en maintenant la circulation sur la ligne North Auckland Line. Le second comprend l'installation des systèmes électriques, des caténaires, de la signalisation et du système de contrôle de la totalité du City Rail Link.

La valeur totale de ces deux contrats s'élève à 825 millions de dollars néozélandais, soit environ 485 millions d'euros. Elle sera répartie entre Vinci et ses partenaires, le groupe Downer et les designers Aecom, WSP-Opus et Tonkin & Taylor.

La livraison de l'ensemble des lots est prévue en 2024, a précisé Vinci dans un communiqué.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2020 12:37 ET (16:37 GMT)