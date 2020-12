Vinci : remporte un contrat de 70 millions d'euros pour construire un pont en Australie

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de construction et de BTP Vinci a annoncé lundi que sa filiale australienne Seymour Whyte avait remporté un contrat valorisé à 140 millions de dollars australiens, soit environ 70 millions d'euros, pour la construction d'un pont sur la Kings Highway, franchissant la rivière Clyde en Nouvelle-Galles du Sud.

Les travaux comprennent la démolition du pont actuel et la réalisation du nouveau pont et des culées. "Ils prévoient également l'amélioration de l'accès, l'élargissements des voies et des accotements, la mise en place de barrières de sécurité et l'aménagement des rives", a indiqué Vinci dans un communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 02:57 ET (07:57 GMT)