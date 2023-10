Vinda International Holdings Ltd est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits d'hygiène. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment des produits de soins personnels s'occupe de la fabrication et de la vente de produits de soins pour l'incontinence, de soins féminins et de soins pour bébés. Le segment des produits en papier à usage domestique fabrique et vend des produits en papier à usage domestique. Ses produits comprennent des mouchoirs en papier, des serviettes de table, du papier hygiénique, des savons liquides, des couches, des pantalons, des tampons, des lingettes humides pour bébés et d'autres accessoires connexes.

Secteur Produits cosmétiques