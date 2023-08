Vindhya Telelinks Limited est un fabricant et un fournisseur de câbles de télécommunication remplis de gelée, ainsi que de câbles de télécommunication à fibre optique. Elle vend tous les types de câbles de télécommunication, des câbles de signalisation ferroviaire et des câbles quadruples, d'autres types de fils et de câbles, des câbles solaires photovoltaïques (PV), des tiges de plastique renforcé de fibres (FRP), des mèches de verre et des produits de câbles connectorisés. L'entreprise opère dans deux segments : Câble et Ingénierie, approvisionnement et construction (EPC). Le segment des câbles fabrique et commercialise des câbles de télécommunication, d'autres types de fils et de câbles, ainsi que des tiges et des mèches de verre en PRFV. L'activité d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) entreprend et exécute des contrats et/ou fournit des services liés à l'infrastructure avec ou sans matériaux. Elle propose des matières premières pour les câbles de télécommunications et des produits et services intermédiaires pour les câbles de télécommunications et de données, les réseaux de télécommunications clés en main, y compris les réseaux de câbles passifs à fibres optiques.

Secteur Communications et réseautage