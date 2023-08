Vineet Laboratories Limited est une entreprise de fabrication basée en Inde. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication d'intermédiaires pharmaceutiques et de produits chimiques fins. Elle est également spécialisée dans la fabrication et la manipulation de produits chimiques pyrophoriques tels que le n-Butyl Lithium, l'Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG), le sel disodique du 4-Nitrophenyl phosphate (PNPP), le chlorure de 4-chlorobutyryle, le chlorure de n-butylmagnésium, le 3-furaldéhyde, le 3-bromofurane, le n-butylnitrite, l'acétate d'éthyldiazo, l'acide phénylboronique, le chlorure de diméthylphénoxyacétyle et la piroctone olamine.

Secteur Produits pharmaceutiques