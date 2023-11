Vinergy Capital Inc. est un émetteur d'investissements basé au Canada. Les investissements de la société sont axés sur les dérivés du bitcoin, les monnaies numériques, les places de marché et les échanges de monnaies numériques, et la blockchain, entre autres. Ses investissements dans des titres négociables comprennent des sociétés publiques, des sociétés privées et des investissements dans des warrants.