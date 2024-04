VinFast Auto Ltd. est un constructeur automobile. L'entreprise fabrique et exporte une gamme de SUV électriques, d'e-scooters et d'e-bus au Viêt Nam et aux États-Unis. Elle propose une plateforme de mobilité complète axée principalement sur la conception et la fabrication de VE, d'e-scooters et d'e-bus. Les modèles de l'entreprise sont dotés d'un éclairage caractéristique qui encadre le logo V et s'étend jusqu'aux coins de la voiture. La plateforme EV se compose de modèles tels que VF e34, VF 8, VF 9, VF 5, VF 6, VF 7 et VF 3. L'entreprise propose deux versions de la VF 8 : Eco et Plus. La version Eco offre une plus grande autonomie. La version Plus propose des équipements de luxe, notamment un toit en verre panoramique, une sellerie en cuir, un hayon à commande électrique et des fauteuils capitaines pour la deuxième rangée. Le VF 9 est un SUV électrique avancé du segment E, doté de trois rangées de sièges et destiné aux marchés vietnamien, nord-américain et européen. Le VF e34 de la société est un SUV électrique du segment C entièrement destiné au marché vietnamien.

Secteur Fabricants de voitures et camions