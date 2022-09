La société vietnamienne VinFast remet ses premiers SUV électriques et envisage des livraisons aux États-Unis.

VinFast, qui a commencé ses activités en 2019, se prépare à se développer sur le marché américain, où il espère concurrencer les constructeurs historiques et les startups avec ses deux SUV entièrement électriques, le VF8 et le VF9, y compris la location de batterie pour réduire le prix d'achat.

"Le premier lot de 5 000 unités VF8 sera destiné aux marchés américain et nord-américain. La production de masse commencera à partir de la semaine prochaine", a déclaré à Reuters Le Thi Thu Thuy, directrice générale mondiale de VinFast, en marge d'une cérémonie de livraison dans son usine de Haiphong, province du nord du Vietnam.

VinFast, qui fait partie de Vingroup JSC, commencera à expédier des voitures à l'étranger en novembre et les clients pourront se faire livrer des voitures dès décembre, a précisé Mme Thuy.

La société a enregistré près de 65 000 réservations dans le monde entier et elle prévoit de vendre 750 000 VE par an d'ici 2026, en commençant par les SUV tout électriques VF8 et VF9.

En mars, VinFast a déclaré qu'elle construirait une usine de production en Caroline du Nord avec une capacité initiale prévue de 150 000 VE par an. Elle a fait appel aux banques en juillet pour lever au moins 4 milliards de dollars de financement pour le projet.

Nguyen Khac Chung était parmi les premiers clients locaux à se faire livrer leur voiture lors de l'événement de samedi.

"Je pensais devoir attendre jusqu'en novembre pour me faire livrer ma voiture, mais j'ai été surpris que le temps d'attente soit raccourci", a déclaré Chung, qui a commandé son VE en janvier, deux mois seulement après le lancement du modèle.

"La location de batterie est un avantage pour les clients", a-t-il ajouté. "Pourquoi devrions-nous acheter une batterie ?"

Les véhicules VF8 et VF9 débuteront respectivement à 42 200 $ et 57 500 $ pour les clients américains, sans compter le coût de location de la batterie électrique. À partir de septembre, l'entreprise proposera également aux clients des options incluant des batteries.