Vingroup JSC est une société basée au Vietnam qui se consacre à l'investissement et à l'exploitation de biens immobiliers résidentiels. Elle développe et construit des biens immobiliers, y compris des bâtiments commerciaux, des bureaux, des résidences et des villas, à louer et à vendre. La société fournit également des services de santé par l'intermédiaire de l'hôpital général international Vinmec, ainsi que des services éducatifs par l'intermédiaire des institutions Vinschool et VinUniversity. Elle est engagée dans la fabrication d'automobiles VinFast et de téléphones mobiles VinSmart, ainsi que dans la recherche et le développement technologique par l'intermédiaire des sociétés du groupe VinTech. La société exploite également les hôtels, les centres de villégiature et les restaurants Vinpearl, le terrain de golf Vinpearl et les parcs d'attractions et parcs aquatiques VinWonders.

Secteur Développement et opérations immobilières