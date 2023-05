Le fondateur de Vinfast, fabricant vietnamien de véhicules électriques, espère atteindre le seuil de rentabilité d'ici à la fin de l'année 2024

Vinfast lancera également un pick-up électrique et une citadine ou "mini-voiture" comme futurs modèles, a déclaré Pham Nhat Vuong, président du conglomérat Vingroup et fondateur de son unité automobile VinFast, aux investisseurs lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise.

VinFast a déclaré au début du mois qu'elle allait s'introduire en bourse aux États-Unis par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à but spécifique (SPAC), Black Spade Acquisition Co.

Black Spade est une SPAC basée à Hong Kong, qui s'est inscrite à la Bourse de New York en juillet 2021 avec l'intention de fusionner, dans un délai de deux ans, avec une société opérant idéalement dans le secteur du divertissement, selon son site web.

VinFast, qui cherche à percer sur les marchés américain et européen des voitures électriques, avait déjà reçu un financement de 2,5 milliards de dollars de Vingroup, le plus grand conglomérat du Viêt Nam, et de son fondateur, Vuong, le premier milliardaire vietnamien.

L'accord SPAC de VinFast devrait être conclu au cours du second semestre 2023.