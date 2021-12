Le constructeur automobile vietnamien Vingroup commence à travailler sur une usine de batteries pour véhicules électriques d'une valeur de 174 millions de dollars.

Le plus grand conglomérat du Vietnam, Vingroup, a déclaré dimanche qu'il avait commencé à construire une usine de cellules de batterie de 174 millions de dollars pour son activité de véhicules électriques VinFast, afin que la société puisse posséder sa propre chaîne d'approvisionnement en batteries.

VinFast est devenu le premier constructeur automobile national à part entière du pays lorsque ses modèles à essence construits sous sa propre marque sont sortis dans les rues en 2019.

Elle mise sur le marché américain, où ses SUV électriques et un modèle de leasing à batterie devraient faire leurs débuts l'année prochaine.

L'usine de batteries, le premier projet de batteries pour VE du Vietnam, est située dans la province centrale de Ha Tinh, sur un terrain de 8 hectares.

En octobre, les autorités locales de Ha Tinh ont déclaré que l'usine devrait représenter un investissement de 387 millions de dollars sur un terrain de 12,6 hectares.

"Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie de localisation de l'approvisionnement de VinFast", a déclaré Thai Thi Thanh Hai, vice-présidente de Vingroup et vice-présidente du conseil d'administration de VinFast.

"Cette stratégie nous permet de posséder notre propre chaîne d'approvisionnement en batteries et en pièces détachées."

La société a indiqué qu'elle cherchait à produire 100 000 packs de batteries par an dans une première phase, puis à porter sa capacité à un million.

Elle n'a pas donné de détails sur le calendrier du projet, mais d'après le rapport d'octobre https://www.reuters.com/article/vietnam-vinfast-idUSL1N2RG1T7, le projet fonctionnerait à pleine capacité à partir de 2025.

VinFast travaille avec divers partenaires pour les batteries, notamment StoreDot, Gotion High-Tech et ProLogium, et se concentre également sur la recherche et le développement internes. La société a également mis en place des installations de recherche pour développer des batteries et des technologies de chargement, a déclaré la société dans une déclaration envoyée par e-mail à Reuters.

La semaine dernière, Vingroup a déclaré qu'elle envisageait de s'introduire en bourse aux États-Unis au cours du second semestre de l'année prochaine. (Rédaction : Jane Merriman)