Exclusif - CapitaLand (Singapour) en pourparlers pour racheter les actifs immobiliers de Vinhomes au Viêt Nam - sources

Une transaction de cette ampleur constituerait l'une des plus importantes opérations immobilières réalisées en Asie du Sud-Est au cours des dernières années.

Ces discussions interviennent alors que le secteur immobilier vietnamien est confronté à une pénurie de liquidités à la suite d'une campagne anti-corruption lancée par le gouvernement l'année dernière.

Des discussions entre CapitaLand, détenu majoritairement par l'investisseur public singapourien Temasek Holdings, et Vinhomes, dont la valeur de marché s'élève à 8 milliards de dollars, ont eu lieu pour certains projets appartenant à Vinhomes, ont déclaré quatre sources à Reuters.

Vinhomes, le plus grand promoteur immobilier du Viêt Nam en termes de capitalisation boursière, fait partie de Vingroup, le plus grand conglomérat du pays.

L'une des sources a déclaré que CapitaLand envisageait d'acheter une partie du projet Ocean Park 3 de Vinhomes, un projet de 294 hectares de type station balnéaire près de Hanoi, la capitale vietnamienne, ou un autre projet dans la ville de Haiphong, dans le nord du pays.

La valeur de la transaction est encore en cours de négociation, a déclaré la personne, ajoutant que les pourparlers ont atteint un stade avancé.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'affaire.

Contacté par Reuters, CapitaLand Development n'a pas commenté directement un éventuel accord avec Vinhomes, mais a déclaré : "Le Viêt Nam est l'un des principaux marchés de CapitaLand Development. Nous évaluons en permanence les opportunités d'investissement afin d'accroître notre présence dans le pays".

CapitaLand Development, qui fait partie du groupe CapitaLand - présent dans 40 pays - développe, entre autres, des commerces, des bureaux, des logements, des parcs d'activités et des centres de données. Elle possède déjà un portefeuille de projets résidentiels, dont des condominiums de luxe, dans quatre villes du Viêt Nam.

Vingroup a refusé de commenter les discussions avec CapitaLand, mais a déclaré qu'en tant qu'entreprise cotée en bourse, elle divulguerait des informations en cas de transaction.

Vingroup, qui est présent dans l'immobilier, l'automobile et la vente au détail, investit des milliards de dollars dans le développement de VinFast, son jeune fabricant de véhicules électriques.

Vinhomes développe et possède des projets immobiliers résidentiels et commerciaux au Viêt Nam, un pays qui compte 100 millions d'habitants et dont l'économie a connu la croissance la plus rapide d'Asie l'année dernière.

L'économie a progressé de 8 % l'année dernière, le rythme le plus rapide depuis 25 ans, grâce à la vigueur des ventes au détail et des exportations, mais elle est confrontée aux vents contraires d'un ralentissement mondial.

Une crise immobilière qui a débuté l'année dernière, déclenchée par des problèmes dans l'un des plus grands groupes immobiliers du pays, No Va Land, a ébranlé la confiance des investisseurs alors que les autorités ont arrêté des personnes de haut rang et réformé le secteur obligataire du pays.

Vinhomes a été scindée et cotée à la bourse locale en 2018.

Le bénéfice net de Vinhomes a baissé de 26% à 29 000 milliards de dongs (1,23 milliard de dollars) en 2022 par rapport à l'année précédente, tandis que le revenu total a diminué de 27% à 62 000 milliards de dongs.

Les actions de Vinhomes ont perdu 10 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de 40 % en 2022 en raison de l'aggravation de la crise immobilière.

(1 $ = 1,3489 dollar de Singapour)

(1 $ = 23 580 dong)