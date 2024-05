VINPAI est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels destinés aux industries agroalimentaire, cosmétique et médicale. L'activité s'organise autour de 4 familles de produits : - solutions d'ingrédients fonctionnels pour l'industrie agroalimentaire : solutions végétales d'arômes, solutions fromagères, alternatives laitières, solutions de réduction de sel, solutions algales de texturation, solutions végétales de biscuiterie, etc. ; - solutions algo-minérales pour l'industrie cosmétique : destinées aux marchés des soins de la peau et de la protection solaire ; - compléments alimentaires et actifs nutraceutiques : à base d'huiles essentielles et de bio-ressources marines d'origine algale ; - solutions algo-sourcées de dispositifs médicaux : patchs cutanés alliant extraits d'algues et huiles essentielles, poudres de moulage conçues pour la fabrication de moules souples ou d'empreintes, produits d'esthétique et d'hygiène dentaires, etc.

Secteur Transformation des aliments