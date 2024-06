Regulatory News:

Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra sur le site de la Société sis 146 rue Joseph Rouxel, Parc d'activités Bourgneuf, 56350 Rieux, le mercredi 26 juin 2024 à 15 heures.

L’avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») le mercredi 22 mai 2024 (bulletin n°62) et l’avis de convocation a été publié au BALO le lundi 10 juin 2024 (bulletin n°70). Ces documents ainsi que l’ordre du jour, le texte des projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l’Assemblée générale, sont disponibles sur le site Internet de Vinpai (www.vinpai-finance.com), dans la rubrique « Actionnaires > Assemblées générales ».

Les documents et renseignements concernant l’Assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

À propos de Vinpai

Vinpai est une ingredien’tech spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai accompagne aujourd’hui les industriels de l’agroalimentaire, son marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à un savoir-faire cross-technologies, leur permettant d’augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux industriels d’accélérer leur développement, d’optimiser leurs coûts de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay et Rieux (Morbihan) à proximité du port de Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte aujourd’hui 47 employés. En 2023, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 M€, dont plus de la moitié à l’export et est établie dans plus de 35 pays.

