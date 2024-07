Forte croissance du chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2024 de +62% à 2,6 M€, portant la croissance du chiffre d’affaires à +28% sur le premier semestre 2024 Maintien de la dynamique commerciale portée par les nouveaux clients et l’ouverture récente de l’activité au sein de nouveaux marchés Reprise de l’activité en APAC tirée notamment par l’Inde, où la société a récemment signé un partenariat stratégique

Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2024, clos le 30 juin 2024.

Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclare : « Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 illustre parfaitement les efforts déployés par nos équipes au cours de ces derniers mois en dépit d’un contexte économique international difficile. La croissance du chiffre d’affaires sur le deuxième trimestre de +62%, portant la croissance globale à +28% sur le premier semestre 2024, reflète à la fois notre force d’innovation mais également notre capacité d’adaptation. La mise à l’échelle de notre outil industriel nous a permis d’accélérer notre rythme de production, se traduisant par un écoulement plus rapide de notre carnet de commandes désormais de l’ordre de 4 à 6 semaines en moyenne, tandis que sur le volet innovation, les lancements de nos produits Vin’Curd+ et ULTRATEX CARE ont été fructueux, contribuant également à notre développement. Par zone géographique, la reprise progressive du marché asiatique, notamment en Inde, un marché à très fort potentiel pour Vinpai, a compensé la baisse de l’activité en Amériques.

Fort de ces réalisations, nous restons confiants quant à notre capacité à poursuivre notre dynamique de croissance au cours des prochains trimestres et réitérons notre objectif à horizon 2025. »

Chiffre d’affaires et activité du 1er semestre 2024

Chiffre d’affaires - en K€ 2024 2023 Var. en % 2ème trimestre 2 559 1 584 +62% Total sur 6 mois 5 111 3 984 +28%

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 s’élève à 5 111 K€1, en hausse de 28% par rapport à 3 984 K€ l’an dernier. Le mix d’activité reste inchangé, avec l’agroalimentaire représentant plus de 80% du chiffre d’affaires.

Au deuxième trimestre 2024, Vinpai enregistre un chiffre d'affaires à 2 559 K€, en croissance de 62% en comparaison du 2ème trimestre 2023. Par zone géographique, la Société enregistre une baisse de son activité en Amérique latine, principalement impactée par la dévaluation de la devise mexicaine ayant conduit le report de certaines commandes prévues sur le premier semestre au deuxième semestre 2024. L’activité reste principalement portée par le Moyen-Orient et l’Afrique (47% du CA) et la France (31% du CA). À noter que la reprise progressive de l’activité en APAC (2% du CA), conséquence du démarrage prometteur du marché indien, a compensé la baisse de l’activité de la zone Amériques.

L’activité commerciale fait ressortir un carnet de commandes à 3,0 M€ à fin juin 2024, contre 6,4 M€ au 30 juin 2023. Cette baisse résulte pour partie d’un contexte économique adverse, réduisant les prises de commandes, et de la mise à l’échelle de l’outil industriel de la Société, lui ayant permis d’accélérer significativement son rythme de production, entre 4 et 6 semaines, et donc d’écouler plus rapidement son carnet de commandes.

Perspectives

Au cours du deuxième semestre, la Société poursuivra son développement, en capitalisant sur son nouvel outil de production désormais à l’échelle et sur sa capacité d’innovation pour poursuivre son expansion internationale.

À l’image de cette première réussite, les nouveaux produits de la gamme agroalimentaire « Vin’Curd+ » et cosmétique « ULTRATEX CARE », lancés au 1er semestre 2024, ont suscité un vif intérêt de la part d’industriels français, témoignant du besoin constant et croissant en solutions capables de se substituer aux « additifs chimiques ». Le développement de son troisième produit, « Vin’UV Protect », poursuit son cours et pourra être lancé au 4ème trimestre 2024.

Grâce à ces réussites, Vinpai entend poursuivre l’accompagnement de ses clients, pour une amélioration des propriétés nutritionnelles et du Nutriscore de leurs produits, à l’échelle nationale et internationale.

Fort de ces éléments, Vinpai est en mesure de confirmer ses objectifs à horizon 2025, avec un chiffre d’affaires à 16 M€ et un taux d’EBE supérieur à 10%.

Prochaine annonce financière : résultats semestriels 2024, le 10 octobre 2024, après clôture des marchés

À propos de Vinpai

Vinpai est une ingredien’tech spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai accompagne aujourd’hui les industriels de l’agroalimentaire, son marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à un savoir-faire cross-technologies, leur permettant d’augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux industriels d’accélérer leur développement, d’optimiser leurs coûts de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay et Rieux (Morbihan) à proximité du port de Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte aujourd’hui 47 employés. En 2023, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 8 M€, dont plus de la moitié à l’export et est établie dans plus de 35 pays.

Pour plus d’informations : www.vinpai.com

1 Ce montant inclut 290 K€ de coût et fret (livraisons CFR) et factures à émettre (FAE) à fin juin 2024.

