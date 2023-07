Vintage Wine Estates, Inc. (VWE), anciennement Bespoke Capital Acquisition Corp, est un négociant en vins aux États-Unis, qui propose une collection de vins produits par des vignobles patrimoniaux, des vins de style de vie, des marques de vin et des concepts de conditionnement ainsi que des spiritueux artisanaux. Les trois principaux secteurs d'activité de la société sont la vente en gros, le commerce interentreprises (B2B) et la vente directe aux consommateurs (DTC). La société possède environ 50 marques. Grâce à son portefeuille de marques diversifié, VWE propose aux consommateurs des vins de style de vie tels que Layer Cake, ainsi que des marques telles que Girard, Clos Pegase, B.R. Cohn, Viansa et Laetitia. Le portefeuille de vins de la société comporte trois niveaux : les marques de style de vie, les marques de luxe et les marques natives numériques. VWE produit et vend également des spiritueux artisanaux. La société possède ou contrôle environ 900 acres de vignobles plantés situés dans les régions viticoles des États-Unis. Elle possède neuf domaines viticoles et loue trois domaines viticoles.

Secteur Distillateurs et caves à vin