Vintage Wine Estates, Inc. est un viticulteur américain qui propose des vins de luxe produits par ses domaines viticoles patrimoniaux, ainsi que plusieurs vins populaires de style de vie. Ses marques comprennent Bar Dog, B.R. Cohn, Cameron Hughes, Cherry Pie, Firesteed et Kunde. Elle produit également du cidre dur, une autre forme de vin, sous la marque ACE Cider. Ses segments sont les suivants : Direct-to-Consumer (DTC), Business-to-Business (B2B) et Wholesale. Le segment DTC vend du vin et d'autres marchandises directement aux consommateurs par le biais de l'adhésion à des clubs de vin, dans les salles de dégustation des établissements vinicoles, lors d'événements de dégustation de vin, et par le biais du commerce électronique. Le segment B2B génère des revenus principalement à partir de la vente de vins et de spiritueux sous marque de distributeur, et de services personnalisés, tels que la fermentation, le vieillissement en barrique, la vinification, l'approvisionnement en produits secs, l'embouteillage et le stockage de produits en caisse. Le segment du commerce de gros génère des revenus à partir des produits vendus aux distributeurs, qui les vendent ensuite à des points de vente hors établissement tels que les épiceries, les chaînes de magasins spécialisés et les multinationales.