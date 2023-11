VINX CORP, anciennement Vinculum Japan Corporation, est une société principalement engagée dans le secteur des solutions de technologie de l'information (TI). Le secteur de l'externalisation s'occupe de l'exploitation et de la gestion de systèmes, de la maintenance de logiciels, ainsi que de la fourniture de services d'assistance et de services de fournisseurs de services d'applications (ASP). Le secteur des solutions s'occupe de la planification et du développement de systèmes liés à la distribution et aux services, aux cartes de crédit, aux ressources humaines, aux services comptables et aux sites Web. Le segment Produits est engagé dans le développement et la vente de logiciels de distribution et de services, sous les noms ANY-CUBE, Satisfa, MD ware, viuser:point et Hybrid. Le segment "Others IT-related" est impliqué dans la vente de matériel informatique, l'introduction de systèmes de magasins.

Secteur Services et conseils en informatique