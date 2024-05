Viol Co Ltd, anciennement IBKS No.11 Special Purpose Acquisition Co, est une société basée en Corée qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de dispositifs médicaux pour la beauté de la peau. Le principal produit de la société est Scarlet, un équipement pour l'élasticité et le lifting. En outre, la société développe et produit des dispositifs médicaux pour les soins de la peau anti-âge. L'entreprise vend ses produits sur les marchés nationaux et étrangers, notamment en Chine et aux États-Unis.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés