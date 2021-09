COMMUNIQUÉ

VIOR CONFIRME UN POTENTIEL D'OR À HAUTE TENEUR À

BELLETERRE AVEC JUSQU'À 274,9 g/t Au EN ÉCHANTILLONNAGE

DE SURFACE

Vior organisera une web-conférence avec 6ix le 30 septembre 2021 à 12h00 HE afin de présenter les récents développements de la Société et résultats d'exploration à Belleterre. Inscrivez-vous ICI .

Montréal, Canada, le 17 septembre 2021 - Vior Inc. (« Vior »), (TSX-V : VIO, FRANCFORT : VL51) est heureuse d'annoncer des résultats d'exploration qui confirment le potentiel aurifère à haute teneur de son projet aurifère Belleterre (« Belleterre ») en Abitibi-Témiscamingueau Québec. 1 328 échantillons ont été prélevés durant la campagne d'exploration de l'été 2021 à Belleterre et sont actuellement en cours d'analyse au laboratoire. Les 38 échantillons publiés dans le présent communiqué ont été analysés en priorité dans le cadre d'un programme d'échantillonnage de validation ciblé en préparation à la campagne de forage phase 1 prévue pour cet automne. L'équipe technique de Vior visait à valider la présence de teneurs aurifères ainsi que les emplacements précis des indices aurifères historiques dans plusieurs secteurs avancés du projet Belleterre. Les résultats indiquent que sur 38 échantillons récemment envoyés au laboratoire, les trois échantillons à plus haute teneur ont retourné respectivement 274,9 grammes par tonne (« g/t ») d'or (« Au »), 121,3 g/t Au et 77,4 g/t Au. Les 17 échantillons suivants contenaient des valeurs entre 10 g/t Au et 66,5 g/t Au et enfin la balance restante des échantillons (sauf un) contenaient aussi des teneurs en or (voir tableau et cartes ci-dessous).Par la même, ces résultats ont validé 10 indices aurifères historiques et confirment le fort potentiel d'exploration à Belleterre.

Ces résultats de terrain sont excitants et confirment la présence d'or à haute teneur dans les indices historiques. De plus, les forages réalisés antérieurement dans les secteurs échantillonnés ne sont pas continus le long des corridors minéralisés et ont seulement testé le potentiel à faible profondeur incluant l'ancienne mine d'or Belleterre avec une production historique de 2.18 Mt à 10,7 g/t Au (source DV-89-01 du MRNQ : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec) et le dépôt Aubelle qui comprend un ressource non conforme à la norme 43-101 de 353,7 Kt à 3,6 g/t Au (source DV-89-01 du MRNQ). À la lumière de ces résultats très prometteurs et du travail accompli ces neuf derniers mois par Vior pour consolider ce projet à l'échelle du camp minier, nous sommes plus que jamais convaincus que Belleterre va offrir des succès et une opportunité unique à tous nos actionnaires.» a déclaré Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior.

Vior est également heureuse de publier les résultats de son levé magnétique à haute résolution (voir Figure 1) qui couvre l'ensemble du projet Belleterre. Ce levé magnétique à haute résolution est un outil d'exploration fondamental pour aider l'équipe d'exploration de Vior à identifier la continuité des principales structures aurifères historiques à haute teneur, tant latéralement qu'en profondeur. Ce levé magnétique héliporté à haute résolution a été réalisé par Novatem inc., de Mont-Saint-Hilaire, Québec et comprend un total de 6 750 kilomètres linéaires et un espacement de 50 mètres entre chaque ligne de vol.

