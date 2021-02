Vior : Consolide Sa Position De Terrain Dans Skyfall, Ceinture D'urban-Barry, Abitibi, Québec

''Ces nouvelles acquisitions qui s'ajoutent au projet Skyfall nous donne accès à un terrain à fort potentiel aurifère qui s'étend sur plus de 37 kilomètres le long de la ceinture d'Urban-Barry, où on retrouve notamment le projet Windfall (5 M oz+, site web d'Osisko Mining), actuellement en phase de mise-en-valeur par Osisko Mining. Nous sommes en attente des résultats imminents du levé de till, complété à la fin de l'automne dernier, et notre équipe de terrain travaille actuellement à la préparation du programme d'exploration 2021, qui comprendra des travaux systématiques de prospection, d'échantillonnage de roche et de till de suivi, et de la géophysique. Ces travaux mettront la table à une campagne de forage que nous espérons réaliser le plus tôt possible'' a déclaré Marc L'Heureux, vice-président de l'exploration de Vior.

FRANCFORT : VL51) désire annoncer qu'elle a acquis, par le biais d'ententes et de désignation sur carte, un intérêt de 100% dans 119 claims additionnels pour son projet Skyfall portant ainsi sa position de terrain à 456 claims sur une superficie totale de 25 280 hectares. Le projet Skyfall est situé dans la partie est de la ceinture aurifère d'Urban-Barry, à environ 150 kilomètres à l'est de Lebel-sur-Quévillon et 75 kilomètres au sud de Chapais, au Québec.

Le projet Skyfall est situé à environ 40 kilomètres à l'est des dépôts aurifères de Windfall, d'Osisko Mining Inc., et Gladiator, de Bonterra Resources Inc. (voir figure, référence des ressources tirée des sites web d'Osisko et Bonterra), dans un secteur sous-exploré de la ceinture volcanique d'Urban-Barry. L'environnement géologique du projet est similaire à celui de la partie centrale de la bande d'Urban-Barry dans lequel on retrouve une multitude de dépôts et d'indices aurifères. Toutefois, la minéralisation présente sur les propriétés du secteur d'Urban-Barryn'est pas nécessairement représentative de celle contenue sur la propriété de la Société.

Les résultats de till en attente sont en cours de validation par un contrôle de qualité de routine (QA/QC) et devraient être reçus très prochainement. Les résultats des comptes de grains d'or, serviront à orienter une partie des prochains travaux d'exploration. Le programme d'exploration de 2021 de Skyfall est en cours de planification et sera annoncé au cours des prochaines semaines. Il comprendra un levé systématique de prospection, de l'échantillonnage de roche et d'environnement secondaire, de même que de la géophysique aérienne et au sol.

Ententes et acquisition de claims

Vior a acquis de North American Exploration Inc. et d'un prospecteur un intérêt de 100% dans un bloc de 40 claims couvrant 2 230 hectares (identifiés en rouge sur la figure ci-haut) en contrepartie d'un paiement en espèces de 7 500 $ et de l'émission de 150 000 actions de la Société. Une redevance nette de fonderie (''NSR'') de 2% est octroyée au vendeur dont la moitié peut être rachetable pour $1M. La transaction est sujette à l'approbation par la Bourse de croissance TSX.

Un groupe de 43 claims répartis sur 5 blocs, couvrant 2 428 hectares (identifiés en bleu sur la figure ci-haut), a été acquis à 100 % par Vior d'un consultant indépendant en contrepartie d'un paiement $4 911. Ce montant incluait également des frais de contrat de consultation.

Parallèlement, la Société a procédé à la désignation de 36 claims désignés au cours des dernières semaines sur projet Skyfall, lesquels sont répartis sur le pourtour du projet.

D'autre part, la Société a transféré un groupe de 40 claims qui était inclus dans l'achat de 6 blocs de claims pour le projet Skyfall annoncé le 2 décembre 2020. Le groupe de 40 claims répartis sur 2 blocs formera dorénavant le projet Belmont (tel illustré dans la figure ci-haut), situé à environ 20 kilomètres au nord-est de Windfall. La Société planchera sous peu sur un programme d'exploration pour le projet Belmont.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par M. Marc L'Heureux, géologue et personne qualifiée de la Société aux fins du Règlement 43-101.

À propos de Vior

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects de grande qualité.

