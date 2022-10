Vior : Discussion et analyse de gestion - 30 Juin 2022

Vior Inc.

Rapport de gestion

Pour l'exercice terminé le 30 juin 2022

2. PERFORMANCE GLOBALE

2.1 Belleterre

Belleterre est le projet principal de Vior, il est le résultat d'un vaste processus de consolidation complété par l'entreprise au cours des deux dernières années. Vior a acquis des claims auprès de nombreux prospecteurs ainsi que signé des ententes d'options avec d'autres sociétés d'exploration. Ce projet d'envergure comprend l'ancien camp minier de Belleterre incluant l'option d'acquérir 100 % des titres miniers de l'ancienne mine d'or à haute teneur de Belleterre. La propriété comprend maintenant un ensemble de terrains d'exploration qui s'étend sur une longueur de 37 km dans la région de Belleterre, avantageusement située à proximité des principaux producteurs d'or de l'Abitibi

95 km au sud de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, Québec. Les ententes sont décrites en détail dans la section 3.1.

Cette propriété représente une étape importante dans le développement de la stratégie corporative de Vior visant la création d'un portefeuille unique de projets à fort potentiel et à l'échelle d'un district minier au Québec. Au cours des dernières années, Vior a évalué de nombreuses opportunités d'acquisition basées sur des critères de sélection rigoureux, qui sont d'être localisé dans une juridiction favorable à l'exploration minière, de présenter un potentiel minier aurifère élevé et reconnu, d'avoir des infrastructures à proximité et d'être facilement accessible. Ces facteurs permettent de maintenir des coûts raisonnables d'exploration et surtout, augmentent significativement le potentiel de retour sur l'investissement pour nos actionnaires. Le projet Belleterre, répond à chacun de ces critères; des ressources aurifères historiques, des indications en forage pour d'autres ressources potentielles, la présence d'infrastructures existantes sur le site, l'accès à un réseau routier et une certaine proximité avec des usines de traitement de minerai aurifère ayant actuellement des disponibilités.

L'acquisition du secteur de l'ancienne mine à haute teneur, en plus des nouvelles positions de terrain, assure maintenant à Vior une place prépondérante comme joueur dans la bande volcano- sédimentaire de Belleterre. Le secteur a été sous-exploré depuis les 60 dernières années et n'a jamais fait l'objet d'une consolidation aussi importante par les détenteurs précédents. La position actuelle de terrain permettra à la Société de travailler avec une vision plus globale et systématique, optimisant ainsi le potentiel pour une nouvelle découverte.

Fonds de roulement

Vior a un fonds de roulement de 2 420 530 $ au 30 juin 2022 (2 588 187 $ au 30 juin 2021) ce qui lui permettra de continuer ses activités pour au moins les douze prochains mois. Placements privés

Le 21 octobre 2021, la Société a complété un placement privé par l'émission d'un total de 5 327 628 actions accréditives à 0,28 $ chacune pour un produit brut total de 1 491 736 $. Les frais

d'émission d'actions, incluant les honoraires d'intermédiation de 52 252 $, totalisent 69 428 $. Des administrateurs et dirigeants ont participé au placement privé accréditif pour un montant total de 222 600 $ selon les mêmes modalités que les autres investisseurs.

Le 22 décembre 2021, la Société a complété un placement privé par l'émission de 1 724 519 actions ordinaires accréditives Québec à un prix de 0,29 $ chacune et 1 253 335 actions accréditives nationales à un prix de 0,24 $ chacune, pour un produit brut total de 800 910 $. Dans le cadre du placement privé, la Société a payé des honoraires d'intermédiation totalisant 27 007 $ et a émis des bons de souscription de rémunération permettant à l'intermédiaire d'acquérir 77 586 actions au prix de 0,29 $ par action jusqu'au 22 décembre 2023. Les frais d'émission d'actions, incluant les honoraires d'intermédiation, totalisent 40 430 $. Des administrateurs et dirigeants ont participé au placement privé accréditif pour un montant total de 100 800 $ selon les mêmes modalités que les autres investisseurs.